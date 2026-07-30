Juli 2026: So schätzen Experten die AstraZeneca-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 23 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.
19 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Analysten empfehlen die AstraZeneca-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 160,60 GBP, was einem Anstieg von 34,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 126,32 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|202,00 GBP
|59,91
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|160,00 GBP
|26,66
|28.07.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-8,96
|28.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|160,70 GBP
|27,22
|28.07.2026
|UBS AG
|176,00 GBP
|39,33
|28.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|38,54
|27.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|26,66
|27.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|38,54
|22.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|123,80 GBP
|-1,99
|21.07.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-8,96
|15.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|26,66
|14.07.2026
|UBS AG
|176,00 GBP
|39,33
|13.07.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-8,96
|13.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|160,00 GBP
|26,66
|13.07.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-8,96
|10.07.2026
|Bernstein Research
|185,00 GBP
|46,45
|10.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|175,00 GBP
|38,54
|09.07.2026
|Bernstein Research
|189,00 GBP
|49,62
|09.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|163,70 GBP
|29,59
|09.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|180,00 GBP
|42,50
|09.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|26,66
|09.07.2026
|Bernstein Research
|189,00 GBP
|49,62
|06.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|163,70 GBP
|29,59
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle AstraZeneca Aktie News
AstraZeneca Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.