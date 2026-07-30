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Juli 2026: So schätzen Experten die AstraZeneca-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
147.45 EUR -1.55 EUR -1.04 %
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Im Juli 2026 haben 23 Experten die AstraZeneca-Aktie analysiert.

19 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Analysten empfehlen die AstraZeneca-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 160,60 GBP, was einem Anstieg von 34,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 126,32 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research202,00 GBP59,9129.07.2026
DZ BANK--28.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)160,00 GBP26,6628.07.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-8,9628.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.160,70 GBP27,2228.07.2026
UBS AG176,00 GBP39,3328.07.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP38,5427.07.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP26,6627.07.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP38,5422.07.2026
JP Morgan Chase & Co.123,80 GBP-1,9921.07.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-8,9615.07.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP26,6614.07.2026
UBS AG176,00 GBP39,3313.07.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-8,9613.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)160,00 GBP26,6613.07.2026
Deutsche Bank AG115,00 GBP-8,9610.07.2026
Bernstein Research185,00 GBP46,4510.07.2026
Jefferies & Company Inc.175,00 GBP38,5409.07.2026
Bernstein Research189,00 GBP49,6209.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.163,70 GBP29,5909.07.2026
Jefferies & Company Inc.180,00 GBP42,5009.07.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP26,6609.07.2026
Bernstein Research189,00 GBP49,6206.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.163,70 GBP29,5901.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
28.07.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
28.07.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
28.07.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.