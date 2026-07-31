Juli 2026: So schätzen Experten die Boeing-Aktie ein
Die Bewertungen der Analysten für die Boeing-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Analyse der Boeing-Aktie abgegeben.
16 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 286,13 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 69,99 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 216,14 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 USD
|34,17
|29.07.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|22,61
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|270,00 USD
|24,92
|28.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,49
|28.07.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|27,23
|28.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,49
|28.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,49
|27.07.2026
|Bernstein Research
|298,00 USD
|37,87
|27.07.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|27,23
|21.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,49
|20.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,49
|20.07.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|27,23
|14.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,49
|13.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|36,49
|09.07.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|27,23
|09.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
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Boeing Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets