DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,26 -0,5%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.598 +0,3%Euro 1,1529 ±0,0%Öl 90,1 +1,2%Gold 4.043 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Buy, hold, sell?

Juli 2026: So schätzen Experten die Boeing-Aktie ein

Juli 2026: So schätzen Experten die Boeing-Aktie ein

Die Bewertungen der Analysten für die Boeing-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
188.92 EUR 0.10 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Analyse der Boeing-Aktie abgegeben.

16 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 286,13 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 69,99 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 216,14 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.290,00 USD34,1729.07.2026
RBC Capital Markets265,00 USD22,6129.07.2026
JP Morgan Chase & Co.270,00 USD24,9228.07.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,4928.07.2026
RBC Capital Markets275,00 USD27,2328.07.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,4928.07.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,4927.07.2026
Bernstein Research298,00 USD37,8727.07.2026
RBC Capital Markets275,00 USD27,2321.07.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,4920.07.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,4920.07.2026
RBC Capital Markets275,00 USD27,2314.07.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,4913.07.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD36,4909.07.2026
RBC Capital Markets275,00 USD27,2309.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Aktuelle Boeing Aktie News

Werbung

Boeing Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets