Juli 2026: So schätzen Experten die Boeing-Aktie ein

Buy, hold, sell?

31.07.26 22:30 Uhr

Die Bewertungen der Analysten für die Boeing-Aktie im Überblick.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 286,13 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 69,99 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 216,14 USD.

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Analyse der Boeing -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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