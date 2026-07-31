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Kursziel & Co.

Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein

Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Intel-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
78.20 EUR -1.20 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 106,76 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 90,20 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--24.07.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 USD-5,7624.07.2026
Bernstein Research110,00 USD21,9524.07.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 USD33,0424.07.2026
RBC Capital Markets80,00 USD-11,3121.07.2026
Bernstein Research100,00 USD10,8621.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Intel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets