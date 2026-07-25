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Monats-Einschätzungen

Juli 2026: So schätzen Experten die TRATON-Aktie ein

Juli 2026: So schätzen Experten die TRATON-Aktie ein

Was Experten für die TRATON-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
40.70 EUR 0.28 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie wurde im Juli 2026 von 16 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 11 Experten empfehlen das Halten der TRATON-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 36,75 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TRATON-Aktie von 40,72 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.35,00 EUR-14,0529.07.2026
Bernstein Research36,00 EUR-11,5928.07.2026
Deutsche Bank AG43,00 EUR5,6028.07.2026
Bernstein Research36,00 EUR-11,5924.07.2026
Deutsche Bank AG43,00 EUR5,6024.07.2026
JP Morgan Chase & Co.35,00 EUR-14,0523.07.2026
Bernstein Research36,00 EUR-11,5923.07.2026
JP Morgan Chase & Co.30,00 EUR-26,3323.07.2026
Jefferies & Company Inc.35,00 EUR-14,0523.07.2026
Bernstein Research36,00 EUR-11,5914.07.2026
UBS AG39,00 EUR-4,2214.07.2026
Deutsche Bank AG40,00 EUR-1,7708.07.2026
Barclays Capital40,00 EUR-1,7707.07.2026
UBS AG38,00 EUR-6,6807.07.2026
Bernstein Research36,00 EUR-11,5907.07.2026
JP Morgan Chase & Co.30,00 EUR-26,3306.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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TRATON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG