Juli 2026: So schätzen Experten die TRATON-Aktie ein

Monats-Einschätzungen

31.07.26 18:00 Uhr

Was Experten für die TRATON-Aktie in Aussicht stellen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 36,75 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TRATON-Aktie von 40,72 EUR.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 11 Experten empfehlen das Halten der TRATON-Aktie.

Die TRATON -Aktie wurde im Juli 2026 von 16 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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