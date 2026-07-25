Juli 2026: So schätzen Experten die TRATON-Aktie ein
Was Experten für die TRATON-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Die TRATON-Aktie wurde im Juli 2026 von 16 Experten analysiert.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 11 Experten empfehlen das Halten der TRATON-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 36,75 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,97 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TRATON-Aktie von 40,72 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 EUR
|-14,05
|29.07.2026
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|-11,59
|28.07.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|5,60
|28.07.2026
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|-11,59
|24.07.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|5,60
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|35,00 EUR
|-14,05
|23.07.2026
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|-11,59
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 EUR
|-26,33
|23.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 EUR
|-14,05
|23.07.2026
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|-11,59
|14.07.2026
|UBS AG
|39,00 EUR
|-4,22
|14.07.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|-1,77
|08.07.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|-1,77
|07.07.2026
|UBS AG
|38,00 EUR
|-6,68
|07.07.2026
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|-11,59
|07.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 EUR
|-26,33
|06.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: TRATON GROUP
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG