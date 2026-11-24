BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kritisiert, dass ihrer Ansicht nach in öffentlichen Debatten immer häufiger Empörung statt Argumente zählt. "Wir erleben einen Wettbewerb der Empörung", sagte die CDU-Politikerin bei einer Feier zum 70-jährigen Bestehen des Deutschen Presserats in Berlin. Soziale Netzwerke verstärkten extreme Positionen, während sachliche Argumente an Bedeutung verlören. Auch in der Politik sei das zu beobachten.

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Umso wichtiger sei ein Journalismus, der einordnet, prüft und unterschiedliche Sichtweisen aufzeigt. Gerade durch Künstliche Intelligenz werde es immer schwieriger, verlässliche Informationen von manipulierten Inhalten zu unterscheiden. Journalismus könne dagegen etwas vermitteln, was KI zumindest bei rational denkenden Menschen nicht könne: Vertrauen. Seine Bedeutung werde im KI-Zeitalter deshalb möglicherweise sogar noch größer.

Der Presserat wurde am 20. November 1956 in Bonn gegründet. Es kümmert sich seitdem um die Einhaltung journalistischer Standards und setzt dabei auf freiwillige Selbstkontrolle.

Auch Presseratssprecher Moritz Döbler verwies bei der Jubiläumsfeier auf die Herausforderungen durch KI-generierte Inhalte und die zunehmende Polarisierung in sozialen Medien. "Journalismus funktioniert nur von Mensch zu Mensch", sagte Döbler, der zugleich Chefredakteur der "Rheinischen Post" ist. Wer sich an den Pressekodex halte, sorgfältig arbeite und Persönlichkeitsrechte achte, habe einen Vertrauensvorschuss verdient.

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Presserat soll seine Arbeit sichtbarer machen

Dass der Presserat auch künftig gebraucht wird, steht für den früheren "Spiegel"-Chefredakteur Georg Mascolo ebenfalls außer Frage. Er wünscht sich allerdings, dass dessen Arbeit mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die Entscheidungen des Gremiums sollten in der journalistischen Ausbildung und im Redaktionsalltag eine größere Rolle spielen. Außerdem forderte er, Lücken bei der Veröffentlichung öffentlicher Rügen im Internet zu schließen. "Schärfen Sie Ihr Regelwerk und tun Sie es, wo immer es angemessen ist, und tun Sie es schnell."

Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda hält die freiwillige Selbstkontrolle für unverzichtbar. Der Staat dürfe nicht darüber entscheiden, was guter oder schlechter Journalismus sei. Bei den großen Internetplattformen sieht er allerdings die Politik in der Pflicht: Sie müsse dafür sorgen, dass journalistische Angebote dort überhaupt eine Chance hätten, wahrgenommen zu werden. Brosda verwies dabei auf den geplanten Digitalen Medienstaatsvertrag, mit dem unter anderem die Auffindbarkeit journalistischer Inhalte verbessert werden soll./svv/DP/zb