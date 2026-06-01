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Heute im FokusNahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- Softbank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Samsung. SK hynix im Fokus
UniCredit kauft weitere Commerzbank-Anteile. Super Micro: Milliardenschwere Kapitalerhöhung droht Aktien zu verwässern. Heidelberger Druck: Sparprogramm soll für deutlich höhere Profitabilität sorgen. KRONES bestätigt Ziele und erhöht Dividende. Nordex erhält Auftrag über 100 MW in Osteuropa. EMA prüft Zulassung von Bayer-Schlaganfallmedikament Asundexian.
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