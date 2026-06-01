Julius Bär will seinen weltweit grössten Bürostandort in Zürich-Altstetten weiterentwickeln. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- Softbank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Samsung. SK hynix im Fokus UniCredit kauft weitere Commerzbank-Anteile. Super Micro: Milliardenschwere Kapitalerhöhung droht Aktien zu verwässern. Heidelberger Druck: Sparprogramm soll für deutlich höhere Profitabilität sorgen. KRONES bestätigt Ziele und erhöht Dividende. Nordex erhält Auftrag über 100 MW in Osteuropa. EMA prüft Zulassung von Bayer-Schlaganfallmedikament Asundexian.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung