Auf der Umsatzseite standen 9,9 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,5 Millionen SEK umgesetzt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Jumpgate Registered ließ sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jumpgate Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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