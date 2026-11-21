Jumpgate Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Jumpgate Registered ließ sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jumpgate Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 9,9 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,5 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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