Juneyao Airlines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Juneyao Airlines hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Juneyao Airlines ein EPS von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Juneyao Airlines mit einem Umsatz von insgesamt 6,77 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,61 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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