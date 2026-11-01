Juneyao Airlines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Juneyao Airlines mit einem Umsatz von insgesamt 6,77 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,61 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Juneyao Airlines ein EPS von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.

Juneyao Airlines hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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