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Junge Nutzer im Blick

Meta-Aktie fester: Konzern kündigt Berufung nach juristischem Dämpfer in New Mexico an - EU bremst wohl Smartglasses-Launch

25.03.26 14:42 Uhr
Verstoß gegen Verbraucherschutz: Meta-Aktie an der NASDAQ im Fokus nach erstem Urteil in den USA | finanzen.net

Gegen den Facebook-Konzern Meta ist eine Geldstrafe von 375 Millionen Dollar verhängt worden, weil das Unternehmen nach Überzeugung einer US-Jury wider besseres Wissen nicht genug für den Schutz junger Nutzer getan hat.

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Meta habe damit gegen zwei Gesetze zum Verbraucherschutz des Bundesstaates New Mexico verstoßen, entschieden die Geschworenen eines Gerichts in Santa Fe dem Finanzdienst Bloomberg zufolge. Meta kündigte Berufung gegen das Urteil an. Man sei nicht einverstanden mit der Entscheidung und arbeite hart daran, die Nutzer zu schützen, erklärte ein Unternehmenssprecher.

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Das Urteil in New Mexico ist das Erste zu einer Serie von Klagen gegen Meta und andere Online-Plattformen. In Los Angeles beraten die Geschworenen gerade in einem Prozess, in dem eine junge Frau Meta und der Google-Tochter YouTube vorwirft, deren Dienste seien bewusst so gestaltet worden, dass sie Nutzer süchtig machten.

Die Klage in New Mexico wiederum war 2023 vom Generalstaatsanwalt des Bundesstaates, Raúl Torrez, eingebracht worden. Der Vorwurf: Der Konzern habe Profite über die Sicherheit der Nutzer gestellt und jungen Nutzern sowie deren Eltern Risiken verschwiegen. Die Klage ging zum Teil auf Ermittlungen zurück, bei denen Torrez' Angestellte sich auf Facebook und Metas Foto- und Videoplattform Instagram als Kinder ausgaben und dabei Belästigungen ausgesetzt waren.

EU bremst offenbar Einführung von Metas Smartglasses

Die Europäische Union bremst Meta laut einem Agenturbericht bei der Einführung seiner gemeinsam mit Essilorluxottica herstellten Ray-Ban-Smart-Brillen. Wie Bloomberg unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle schreibt, liegt das Problem in den EU-Vorschriften zu Batterien und Künstlicher Intelligenz (KI). Demnach befindet sich der Facebook-Mutterkonzern in Gesprächen mit der EU über ein Gesetz, wonach dort verkaufte Geräte ab 2027 mit herausnehmbaren Batterien ausgestattet sein müssen. Laut dem Bericht strebt Meta eine Ausnahmeregelung für seine mit KI ausgestatteten Ray-Ban-Brillen und andere Smartglasses an.

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Essilorluxottica lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab. Die Aktien von Meta können im NASDAQ-Handel dennoch um 1,27 Prozent auf 600,40 US-Dollar zulegen.

/so/DP/zb

SANTA FE (dpa-AFX) / DOW JONES

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Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16.03.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformBernstein Research
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
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02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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