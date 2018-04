Jungfraubahn erhöht nach Gewinnzuwachs die Dividende

Die Jungfraubahn Holding AG (ISIN: CH0017875789) will eine Dividende von 2,40 Franken (ca. 2,04 Euro) ausbezahlen. Im Vorjahr wurden 2,10 Franken ausgeschüttet. Somit soll die Ausschüttung um knapp 14 Prozent angehoben werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 122,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,67 Prozent. Die Generalversammlung der Jungfraubahn-Gruppe wird am 14. Mai 2018 in Interlaken durchgeführt.

Die Jungfraubahn-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Betriebsertrag von 193,8 Millionen Franken. Dies entspricht einem Plus von 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig ist es der bisher höchste erwirtschaftete Umsatz, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die EBIT-Marge ist gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozent auf 27,4 Prozent gestiegen. Die Umsatzrendite betrug 21,5 Prozent. Unter dem Strich stand ein Jahresgewinn von 41,6 Millionen Franken, ein Zuwachs um 34,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Start in das Geschäftsjahr 2018 verlief verhalten. Aufgrund von Sturmwinden wurde der Betrieb im Januar insgesamt an zehn Tagen mit teilweisen oder kompletten Ausfällen beeinträchtigt. Vom 1. Januar bis 31. März 2018 besuchten 114.428 Gäste das Top of Europe. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um 6,3 Prozent.

Die Jungfraubahn Holding AG umfasst elf Tochtergesellschaften. Als Haupttätigkeit betreibt die Gruppe Ausflugsbahnen und Wintersportanlagen in der Jungfrau Region. Das Jungfraujoch – Top of Europe auf einer Höhe von 3.466 Meter ist eine Allianz der Jungfraubahn Holding AG (JBH) mit der Berner Oberland-Bahnen AG (BOB).

