Jungheinrich: Gelingt der schnelle Rebound?

Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat den Markt mit einem massiven Ergebniseinbruch im ersten Quartal 2026 kalt erwischt. Die Aktie kollabierte daraufhin auf ein Mehrjahrestief. Die Erholung steht nun vor einem ersten charttechnischen Belastungstest.

Die Zahlen, die Jungheinrich letzte Woche veröffentlichte, waren in ihrer Kombination aus operativer Schwäche und Sonderbelastungen kaum zu übersehen. Der Umsatz ging im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht auf 1,27 Mrd. Euro zurück, nach 1,30 Mrd. Euro ein Jahr zuvor. Das allein wäre noch verkraftbar gewesen. Doch das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern brach regelrecht ein: Das EBIT fiel von 104,5 Mio. Euro auf nur noch 56,5 Mio. Euro. Die EBIT-Marge halbierte sich damit nahezu von 8 Prozent auf magere 4,4 Prozent.

Hinter diesem Rückgang steckt ein Bündel aus strukturellen und temporären Faktoren. Intensiver Wettbewerbsdruck hat die Preise unter Druck gesetzt, Auslastungseffekte wirkten negativ auf die Kostenbasis, und der Streik im Werk Lüneburg, der erst im Februar 2026 beendet wurde, hinterlässt seine Spuren in der Bruttomarge. Zusätzlich belasten Sondereffekte das Ergebnis: die Entkonsolidierung der im Februar veräußerten russischen Tochtergesellschaft kostete 20 Mio. Euro, das laufende Transformationsprogramm schlug mit weiteren 1 Mio. Euro zu Buche. Bereinigt um diese Einmaleffekte wäre das Bild etwas freundlicher, aber eben nicht grundlegend anders.

Lichtblick Auftragseingang, doch Fragen bleiben

Positiv zu vermerken ist der Auftragseingang, der mit 1,53 Mrd. Euro spürbar über dem Vorjahreswert von 1,38 Mrd. Euro lag. Allerdings muss man dabei ehrlich sein: Jungheinrich selbst erklärt diesen Anstieg zumindest teilweise mit Vorzieheffekten, die aus angekündigten Preiserhöhungen resultierten. Kunden haben demnach Bestellungen vorgezogen, um noch günstigere Konditionen zu sichern. Wie belastbar dieser Auftragsschub für die Folgeperioden tatsächlich ist, bleibt eine offene Frage. Immerhin hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest, die bereits Ende März veröffentlicht wurde. Das gibt zumindest kurzfristig etwas Halt.

Charttechnik: Erholungsversuch an kritischem Widerstand

Die Reaktion an der Börse fiel deutlich aus. Die Vorzugsaktie brach nach den Zahlen auf ein neues Mehrjahrestief ein und verzeichnete dabei ein auffallendes Volumenspike, der die Kapitulation vieler Anleger widerspiegelt. Inzwischen hat sich der Kurs leicht erholt, womit er nun von unten an eine erste charttechnische Hürde anstößt.

Der Bereich um 25,80 Euro markiert die Untergrenze des vorangegangenen Ausbruchsniveaus vor dem Kursverfall und fungiert nun als neuer Widerstand. Ein nachhaltiges Überwinden dieser Marke wäre ein erstes Signal, dass sich eine technische Erholung festigen kann. Gelingt der Ausbruch nicht, droht erneuter Abgabedruck in Richtung des Tiefpunkts.

Erschwerend kommt hinzu, dass alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte weit über dem aktuellen Kursniveau liegen: Der 50-Tage-Durchschnitt bei 29,60 Euro, der 100-Tage-Durchschnitt bei 32,79 Euro und der 200-Tage-Durchschnitt bei 32,13 Euro bilden zusammen eine massive Widerstandszone, die den Erholungsspielraum nach oben erheblich einschränkt. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die jüngste Stabilisierung Substanz hat oder lediglich eine technische Gegenbewegung nach dem Absturz darstellt. Der erste Test läuft bereits.

Anders als bei Jungheinrich ist die operative Entwicklung bei DEWB positiv, die wichtigsten Beteiligungen zeigen eine gute Performance. Doch die Aktie spiegelt das noch nicht wider. Die Frage ist, wie lange das so bleibt: zum Artikel

Auch bei der Aktie von Pyramid verdichten sich die Anzeichen für eine mögliche Trendumkehr. Das Unternehmen berichtet bereits seit Längerem über eine gute Auftragslage und hat nun eine zentrale Hürde überwunden, um die vorhandene Nachfrage auch ertragswirksam umzusetzen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.364 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 25.04.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 29.04.26 um 14:23 Uhr.

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