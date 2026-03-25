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Jungheinrich soll mit Andreas Umbach neuen AR-Vorsitzenden bekommen

26.03.26 18:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Jungheinrich AG
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DOW JONES--Andreas Umbach soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Jungheinrich werden. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der 62-Jährige auf der Hauptversammlung am 19. Mai zunächst als neues Aufsichtsratsmitglied und auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss daran zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Kathrin Dahnke endet mit Ablauf der Hauptversammlung. Kathrin Dahnke hatte den Vorsitz des Aufsichtsrats nach dem vorzeitigen Ausscheiden ihres Vorgängers zum 31. Dezember 2025 interimistisch übernommen.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 13:19 ET (17:19 GMT)

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DatumRatingAnalyst
16.01.2026Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
09.12.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
08.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
05.12.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
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11.12.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
09.12.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
08.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
05.12.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Jungheinrich NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
05.04.2022Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.04.2022Jungheinrich NeutralCitigroup Corp.
17.01.2022Jungheinrich Equal-weightMorgan Stanley
23.12.2021Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
30.11.2020Jungheinrich VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.10.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
11.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
03.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
23.07.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank

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