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Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

30.06.26 22:30 Uhr
Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
491,45 EUR -2,35 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Juni 2026 haben 2 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 810,00 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 563,29 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets810,00 USD43,8001.06.2026
RBC Capital Markets810,00 USD43,8001.06.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

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01.06.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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