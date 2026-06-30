Analysteneinschätzungen

Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

30.06.26 22:30 Uhr

Im letzten Monat wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

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Im Juni 2026 haben 2 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert. 2 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 810,00 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 563,29 USD liegt. Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 810,00 USD 43,80 01.06.2026 RBC Capital Markets 810,00 USD 43,80 01.06.2026 Redaktion finanzen.net

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