Juni 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie
Im letzten Monat wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Werte in diesem Artikel
Im Juni 2026 haben 2 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 810,00 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 563,29 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|43,80
|01.06.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|43,80
|01.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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|Emittent
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