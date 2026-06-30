Analysteneinschätzungen

Juni 2026: Experten empfehlen Oracle-Aktie mehrheitlich zum Kauf

30.06.26 22:30 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Oracle-Aktie in den Fokus genommen.

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26 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht. 23 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein. Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 271,77 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 125,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 146,55 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 118,36 23.06.2026 DZ BANK - - 16.06.2026 RBC Capital Markets 190,00 USD 29,65 11.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 239,00 USD 63,08 11.06.2026 UBS AG 285,00 USD 94,47 11.06.2026 Deutsche Bank AG 300,00 USD 104,71 11.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 210,00 USD 43,30 11.06.2026 Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 118,36 11.06.2026 Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 118,36 08.06.2026 Deutsche Bank AG 300,00 USD 104,71 05.06.2026 RBC Capital Markets 190,00 USD 29,65 05.06.2026 Redaktion finanzen.net

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