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Analysteneinschätzungen

Juni 2026: Experten empfehlen Oracle-Aktie mehrheitlich zum Kauf

30.06.26 22:30 Uhr
Juni 2026: Experten empfehlen Oracle-Aktie mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Oracle-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
128,72 EUR -0,48 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

26 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.

23 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 271,77 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 125,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 146,55 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3623.06.2026
DZ BANK--16.06.2026
RBC Capital Markets190,00 USD29,6511.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.239,00 USD63,0811.06.2026
UBS AG285,00 USD94,4711.06.2026
Deutsche Bank AG300,00 USD104,7111.06.2026
JP Morgan Chase & Co.210,00 USD43,3011.06.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3611.06.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3608.06.2026
Deutsche Bank AG300,00 USD104,7105.06.2026
RBC Capital Markets190,00 USD29,6505.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
23.06.2026Oracle BuyJefferies & Company Inc.
16.06.2026Oracle KaufenDZ BANK
11.06.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.06.2026Oracle BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.06.2026Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.06.2026Oracle BuyJefferies & Company Inc.
16.06.2026Oracle KaufenDZ BANK
11.06.2026Oracle BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.06.2026Oracle BuyUBS AG
11.06.2026Oracle BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
05.06.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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