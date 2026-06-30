Juni 2026: Experten empfehlen Oracle-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Oracle-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
26 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.
23 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 271,77 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 125,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 146,55 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|23.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.06.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 USD
|29,65
|11.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|239,00 USD
|63,08
|11.06.2026
|UBS AG
|285,00 USD
|94,47
|11.06.2026
|Deutsche Bank AG
|300,00 USD
|104,71
|11.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|210,00 USD
|43,30
|11.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|11.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|08.06.2026
|Deutsche Bank AG
|300,00 USD
|104,71
|05.06.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 USD
|29,65
|05.06.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Oracle News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com