Der Juni 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Einzelwerte des SMI. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus US-Börsen letztlich fester -- DAX verabschiedet sich mit Gewinnen -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Telekom im Fokus Chip-Ermittlungen erschüttern Super Micro. Rocket Lab holt mit Iridium-Übernahme zum Schlag gegen SpaceX aus. DroneShield-Aktie wird weiter ausgebremst. RWE platziert grüne Anleihe. BaFin-Prüfung bei Mutares: Fehler im Jahresabschluss 2023 bereits korrigiert. adidas sinkt nach frühem WM-Aus der Nationalmannschaft. Commerzbank-Aktie trotzt der UniCredit-Offerte weiter.

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