Shell-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten
Mehrere Analysten haben die Aktie von Shell im vergangenen Monat analysiert.
Werte in diesem Artikel
Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde im Juni 2026 von 2 Experten analysiert.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,00 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 7,67 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 29,33 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|35,00 GBP
|19,33
|16.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|39,00 GBP
|32,97
|10.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News
Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|10.06.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.