Shell-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten

Juni-Einschätzungen

02.07.26 16:10 Uhr

Mehrere Analysten haben die Aktie von Shell im vergangenen Monat analysiert.

Werte in diesem Artikel

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde im Juni 2026 von 2 Experten analysiert.

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1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,00 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 7,67 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 29,33 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 35,00 GBP 19,33 16.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 39,00 GBP 32,97 10.06.2026

Redaktion finanzen.net