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Juni-Einschätzungen

Shell-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten

Shell-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Einschätzungen der Experten

Mehrere Analysten haben die Aktie von Shell im vergangenen Monat analysiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
34.14 EUR 0.33 EUR 0.98 %
Charts | News | Analysen
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Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde im Juni 2026 von 2 Experten analysiert.

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1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,00 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 7,67 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 29,33 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG35,00 GBP19,3316.06.2026
JP Morgan Chase & Co.39,00 GBP32,9710.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

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Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
10.06.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.