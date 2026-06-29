DAX24.627 -0,2%Est506.232 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +2,3%Nas25.820 +2,1%Bitcoin52.088 -1,1%Euro1,1392 -0,3%Öl72,41 -0,2%Gold3.986 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen mit Plus -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch
RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Juni-Statistik verspricht wenig Bewegung am Arbeitsmarkt

30.06.26 05:49 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit legt am Dienstag in Nürnberg ihre Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat Juni vor. Arbeitsmarktexperten erwarten keine großen Bewegungen. Saisonal bedingt könnte sich die Zahl der Arbeitslosen allerdings zum Ende der Frühjahrsbelebung leicht verringert haben.

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, hatte bereits im Vormonat erklärt, dass eine Trendumkehr und damit eine durchgreifende Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt nicht in Sicht ist. Im Mai waren 2.950.000 Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitsmarktpolitik hat inzwischen mit einem doppelten Problem zu kämpfen: Die anhaltend schwache Konjunktur führt zu vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit - gleichzeitig können aber immer mehr offene Stellen nicht mehr besetzt werden, weil geeignetes Personal fehlt. Dies führt zu einem Rückgang der Gesamtbeschäftigung./dm/DP/nas