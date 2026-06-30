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Juni war billigster Tankmonat seit Beginn des Iran-Kriegs

01.07.26 11:10 Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Für Autofahrer waren es bessere Zeiten: Der Juni war in Deutschland der billigste Tankmonat seit Ausbruch des Iran-Kriegs. Nach Daten des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Monatsdurchschnitt 1,870 Euro. Das waren 11,3 Cent weniger als im Mai und 23,9 Cent weniger als im April, dem bisher teuersten Monat.

Ein Liter Diesel kostete im Monatsschnitt 1,818 Euro. Das waren 17,3 Cent weniger als im Mai und 44,5 Cent weniger als im besonders teuren April.

Der Rückgang zum Mai geht dabei vor allem auf die durch die Entspannung im Nahen Osten gesunkenen Rohölpreise zurück, der Rückgang zum April zudem auf den Tankrabatt. Letzterer ist um Mitternacht ausgelaufen - im Juli könnten die Preise also wieder höher ausfallen./ruc/DP/stw

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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

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16.06.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
10.06.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
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10.06.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
09.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

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