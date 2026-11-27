Juno International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Juno International hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Juno International ein Ergebnis je Aktie von 0,960 CAD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Juno International im vergangenen Quartal 5,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juno International 5,9 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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