Auf der Umsatzseite hat Juno International im vergangenen Quartal 5,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juno International 5,9 Millionen CAD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Juno International ein Ergebnis je Aktie von 0,960 CAD vermeldet.

Juno International hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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