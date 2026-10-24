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Jupiter life line hospitals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Jupiter life line hospitals limited Registered Shs
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Jupiter life line hospitals hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1,72 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jupiter life line hospitals noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,56 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,44 INR sowie einem Umsatz von 4,53 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.net

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