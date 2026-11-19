Jupiter Neurosciences: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Jupiter Neurosciences präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,42 USD gegenüber -5,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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