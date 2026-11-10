Juroku Financial Group,Inc: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

10.11.26 06:35 Uhr

Juroku Financial Group,Inc hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54,40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,72 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,91 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Juroku Financial Group,Inc einen Umsatz von 33,95 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion Finanzen.net