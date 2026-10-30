Jushi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

30.10.26 06:35 Uhr

Jushi präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 98,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net