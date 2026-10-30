Jushi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Jushi präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 98,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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