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Juso-Chef zu Krankenkassen: 'Merz hat recht'

BERLIN (dpa-AFX) - Juso-Chef Philipp Türmer sieht genau wie Kanzler Friedrich Merz (CDU) ein Gerechtigkeitsproblem beim Krankenkassensystem. "Also das sag ich ja nicht so häufig, aber ich muss sagen, da hat er recht. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn", sagte Türmer im "Frühstart" von RTL und ntv. Es sei ein "großes Problem in unserer Gesellschaft", wenn "die Privatversicherten quasi, wenn sie mit dem Finger schnipsen, am nächsten Tag einen Termin bekommen und die gesetzlich Versicherten teilweise monatelang warten müssen".

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Wenn sich der Eindruck in der Bevölkerung verfestige, dass privat Versicherte sofort jede Leistung bekämen und gesetzlich Versicherte Wochen und Monate darauf warten müssten, sei das ein Gerechtigkeitsproblem, hatte Merz am Montag gesagt. Der Kanzler betonte, es gebe gute Gründe für beide Systeme. "Aber wenn die Bevölkerung das als ein so massives Problem ansieht, und ich teile die Einschätzung, dann müssen wir daran etwas ändern. Und genau darüber werden wir reden."

Konkrete Lösungsvorschläge machte Merz nicht. Türmer schlug im Interview eine Bürgerversicherung vor: "Dass wir alle in ein System überführen, dass alle die gleichen Leistungen bekommen". Dass Merz die Krankenkassensysteme explizit nicht zusammenlegen wolle, sei "widersprüchlich - so ist das ja manchmal bei diesem Kanzler"./eub/DP/stk

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