Just Dial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Just Dial hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,68 INR gegenüber 14,04 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,43 Milliarden INR – ein Plus von 13,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Just Dial 3,03 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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