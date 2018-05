Justizministerin rechnet mit ersten Musterklagen gegen VW Ende 2018

BERLIN (Dow Jones)--Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) erwartet erste Musterklagen gegen Volkswagen in Deutschland am Ende dieses Jahres. "Deswegen mache ich bei dem Thema auch so viel Druck. Erste Verfahren müssen noch in diesem Jahr starten können", sagte Barley dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Gegen den Widerstand von Union und der Industrie will die SPD-Politikerin das Gesetz zur Einführung der Musterklage rasch durch Kabinett und Bundestag bringen. Es soll spätestens am 01. November in Kraft treten. In der Aufarbeitung des Dieselbetrugs verjähren Ansprüche gegen VW am 31. Dezember 2018. "Wir müssen verhindern, dass die Geschädigten des VW-Dieselskandals aufgrund von Verjährung ihre Ansprüche verlieren", betonte die SPD-Politikerin. Sie gehe davon aus, dass das Kabinett ihren Gesetzentwurf kommenden Mittwoch billigen werde.

Steht das neue juristische Instrument zur Verfügung, werden Verbraucherschutzorganisationen und Umweltschutzverbände stellvertretend für Geschädigte gegen Unternehmen vorgehen können.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 09:21 ET (13:21 GMT)