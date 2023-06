Juventus Turin zieht Kaufoption bei Milik

TURIN (dpa-AFX) - Der polnische Fußball-Nationalspieler Arkadiusz Milik wird auch in der kommenden Saison für Juventus Turin (Juventus Football Club) spielen. Wie der italienische Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat der Club die Kaufoption in Höhe von 6,3 Millionen Euro beim 29 Jahre alten Stürmer gezogen und ihn bis 2026 an sich gebunden. Milik war bereits in der abgelaufenen Saison vom französischen Spitzenteam Olympique Marseille nach Turin ausgeliehen. Für Juve erzielte Milik in bislang 39 Pflichtspielen neun Tore./dj/DP/zb

