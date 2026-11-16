JWA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
JWA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal hat JWA 3,1 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,8 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion Finanzen.net
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