JX Advanced Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,70 Milliarden USD – ein Plus von 22,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JX Advanced Metals 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

JX Advanced Metals hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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