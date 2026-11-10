JX Advanced Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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JX Advanced Metals hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,70 Milliarden USD – ein Plus von 22,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JX Advanced Metals 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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