Jyske Bank A-S Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

13.10.26 06:35 Uhr

Jyske Bank A-S Un hat am 12.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jyske Bank A-S Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,730 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 505,1 Millionen USD – eine Minderung von 53,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net