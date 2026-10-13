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Jyske Bank A-S zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jyske Bank A-S
143.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Jyske Bank A-S stellte am 12.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 21,95 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jyske Bank A-S 23,18 DKK je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jyske Bank A-S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,28 Milliarden DKK im Vergleich zu 6,88 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 19,49 DKK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,21 Milliarden DKK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.10.12 Jyske Bank neutral J.P. Morgan Cazenove

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