K+S Aktie News: K+S verliert am Montagnachmittag

Die Aktie von K+S gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 14,31 EUR ab.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 14,31 EUR abwärts. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,17 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,30 EUR. Zuletzt wechselten 366.984 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,98 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.12.2023 bei 13,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,23 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,46 EUR an.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,931 EUR je Aktie.

