K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag schwächer

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 12,85 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 12,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 12,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,92 EUR. Zuletzt wechselten 363.829 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,37 Prozent hinzugewinnen. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,01 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 880,80 EUR, gegenüber 1.470,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40,08 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. K+S dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,919 EUR je Aktie.

