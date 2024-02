K+S Aktie News: K+S am Vormittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 13,01 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 13,01 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 12,90 EUR. Bei 12,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.355 K+S-Aktien.

Am 27.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 76,17 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 2,92 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,01 EUR.

Am 14.11.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 825,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,919 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Verluste in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor 3 Jahren eingebracht