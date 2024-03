K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 13,17 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 13,17 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,20 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 326.527 K+S-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,88 EUR an. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 42,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 7,71 Prozent Luft nach unten.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,810 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,52 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,08 Prozent zurück. Hier wurden 880,80 EUR gegenüber 1.470,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die K+S-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,918 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

