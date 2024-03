K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 12,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 12,84 EUR abwärts. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,84 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 12,85 EUR. Bisher wurden heute 18.481 K+S-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,88 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 78,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2024 auf bis zu 12,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,810 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,52 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,82 Prozent zurück. Hier wurden 825,80 EUR gegenüber 1.470,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,918 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer