So entwickelt sich K+S

K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittag freundlich

01.04.25 12:06 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 12,73 EUR.

Wer­bung

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 12,73 EUR. Bei 12,80 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,57 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.281 Stück gehandelt. Am 06.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 19,06 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 21,63 Prozent sinken. Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,088 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 11,71 EUR. K+S gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,02 Prozent auf 925,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026. Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 0,121 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur K+S-Aktie K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März K+S-Aktie nach Talfahrt erholt - Sorge vor Russland-Zugeständnis MDAX aktuell: Das macht der MDAX nachmittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: K+S