K+S Aktie News: K+S steigt am Dienstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 12,72 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,72 EUR. Bei 12,84 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.016 K+S-Aktien.

Am 06.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,15 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,57 Prozent.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,088 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,71 EUR.

K+S ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,121 EUR in den Büchern stehen haben wird.

