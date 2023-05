K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel K+S 18,05 EUR

Das Papier von K+S legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 18,09 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,11 EUR. Bei 17,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 1.641.779 Stück.

Am 05.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,87 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,59 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,20 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.470,00 EUR – ein Plus von 37,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1.069,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte K+S am 09.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 13.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,61 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S