K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von K+S gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 17,57 EUR zu.

Um 11:41 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 17,57 EUR nach oben. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.696 K+S-Aktien.

Am 28.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,35 EUR fiel das Papier am 14.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 22,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,71 EUR an.

Am 10.08.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR gegenüber 2,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.509,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je K+S-Aktie.

