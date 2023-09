K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Freitagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 15:51 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 17,64 EUR zu. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,77 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,42 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 189.652 Aktien.

Am 28.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 22,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.509,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

