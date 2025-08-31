K+S Aktie News: K+S legt am Vormittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 11,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 11,64 EUR. Bei 11,65 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.470 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 17,07 EUR markierte der Titel am 20.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,65 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,33 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,149 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,57 EUR.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -5,422 EUR einfahren.

