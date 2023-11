K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 15,55 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 15,55 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 15,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170.411 K+S-Aktien.

Bei 23,28 EUR markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 49,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,35 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 8,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,33 EUR je K+S-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 10.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.509,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 0,924 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

