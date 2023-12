K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 13,46 EUR.

Die K+S-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 13,46 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 13,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,73 EUR. Bisher wurden heute 664.183 K+S-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 41,95 Prozent niedriger. Am 01.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 0,74 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,923 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

