K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,51 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 13,51 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,44 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 168.256 K+S-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 23,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 01.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,46 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,08 Prozent auf 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.470,00 EUR umgesetzt.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,923 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im November mehrheitlich zu halten

K+S-Aktie gibt kräftig nach: Exane stampft Kursziel für K+S ein

Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste