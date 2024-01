K+S Aktie News: K+S tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 14,30 EUR abwärts.

Das Papier von K+S befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 14,30 EUR ab. Bei 14,28 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.676 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 38,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,28 EUR am 05.12.2023. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 7,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,46 EUR.

Am 14.11.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,28 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,931 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

