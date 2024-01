K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

So bewegt sich K+S

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,42 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 14,42 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 14,42 EUR zu. Bei 14,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.580 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 23,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.12.2023 (13,28 EUR). Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 7,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,46 EUR aus.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,931 EUR fest.

