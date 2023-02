K+S Aktie News: K+S am Mittag in Rot

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 21,39 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 21,15 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 21,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 279.139 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 41,32 Prozent Luft nach oben. Am 04.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,60 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 10.11.2022 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent auf 1.470,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. K+S dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2022 7,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

K+S-Aktie unter Druck: K+S testet Einsatz von E-Autos in Bergwerken

K+S-Aktie legt zu: K+S übernimmt Vertrieb in Südafrika

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S