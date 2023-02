K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 21,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 601.502 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Gewinne von 41,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,29 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 23,66 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,60 EUR je K+S-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 10.11.2022 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent auf 1.470,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,38 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

