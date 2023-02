K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die K+S-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 21,31 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 21,18 EUR. Bei 21,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 37.316 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 markierte das Papier bei 36,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 41,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.02.2022 bei 17,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 23,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 26,00 EUR.

K+S gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.470,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 7,38 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S